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Рыбакина обыграла Полину Кудерметову и вышла во 2-й круг турнира в Берлине

Третья ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в следующую стадию травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв в матче первого круга российскую теннисистку Полину Кудерметову (139-я в рейтинге WTA).

Рыбакина обыграла Полину Кудерметову и вышла во 2-й круг турнира в Берлине
© Чемпионат.com

Игра завершилась уверенной победой Рыбакиной в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Кудерметова девять раз подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Рыбакиной девять эйсов, одная двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 11.

В матче второго круга соревнований в Берлине Елена Рыбакина (2) сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, обыгравшей Варвару Грачёву в первом раунде турнира.

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