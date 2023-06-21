Коннорс подлился мнением о судорогах Алькараса на «Ролан Гаррос»

«Все думали, что Алькарас повзрослел, и это действительно произошло. Ему 20 лет, он уже выиграл турнир «Большого шлема». Однако есть такие теннисисты, как Новак Джокович, которые никогда не сдадутся и не скажут: «Хорошо, ты можешь выиграть турнир сейчас». Алькарасу придётся заслужить свои победы.



Джокович сейчас находится в отличной форме, он это доказал. А вот у Алькараса были судороги после второго сета полуфинала «Ролан Гаррос». Для меня это неприемлемо. Не знаю, это работа его команды, нервы или что-то ещё, но это судороги в третьем сете матча. Знаю, что Джокович оказывает на соперника сильное давление, но нужно быть всегда готовым к матчу на пять сетов. Особенно на Открытом чемпионате Франции и особенно — в матче с Новаком», — приводит слова Коннорса издание Tennis Up To Date.