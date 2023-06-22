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Две теннисистки пожизненно дисквалифицированы из-за договорных матчей

Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) пожизненно дисквалифицировало словенку Настю Колар и американку Александру Райли за систематическое нарушение правил организации. Информация опубликована на официальном сайте ITIA.

Две теннисистки пожизненно дисквалифицированы
© РИА Новости

Колар получила обвинение в фальсификации шести результатов матчей со своими участием, а также еще четырех игр в сговоре с Райли. Американская теннисистка была уличена в пяти договорных матчах.

Теннисистки также были обвинены в ставках на матчи, заключениях пари и недонесении о коррупционных правонарушениях друг друга. Помимо пожизненной дисквалификации спортсменки были оштрафованы: словенка обязана выплатить $175 тыс., американка — $ 50 тыс.

Колар в своей карьере входила в топ-200 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Райли не занимала места выше 691-го.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко после победы российского теннисиста Даниила Медведева над сербом Ласло Джере во втором круге турнира ATP-500 в Галле объяснил важность каждого сыгранного матча на травяном покрытии.

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