Медведев похвалил швейцарского теннисиста

Теннисист Медведев после выхода в 1/4 финала турнира в Галле заявил о сложности игры на траве
Российский теннисист Даниил Медведев признался, что считает потрясающей способность именитого швейцарского теннисиста Роджера Федерера выигрывать титулы на травяном покрытии. Слова Медведева приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 21 июня Медведев в 1/8 финала турнира ATP-500 в Галле обыграл серба Ласло Джере.
"Мне так нелегко играть на траве… Можно провести идеальный матч и проиграть его на двух тай-брейках, так что для меня это немного странно. Лучшие игроки, такие как Роджер [Федерер], с одной стороны могут показаться инопланетянами, а с другой ты пытаешься понять, как они играют на таком покрытии, где временами непросто победить кого бы то ни было, и завоевывают столько титулов — Уимблдон, Галле, не важно. Это просто потрясающе, и я стараюсь смотреть за такими игроками", - заявил Медведев.
За выход в полуфинал Медведев сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
Ранее, 19 июня, Медведев стал первым теннисистом в мире, который смог одержать 40 побед в турнирах АТР в 2023 году. Для этого ему потребовалось 47 матчей. Второе место по этому показателю занимает испанец Карлос Алькарас (35 побед). Медведев одержал 40-ю победу на турнире в Галле, когда на стадии 1/16 финала обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 6:3. В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер). В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев занимает третью позицию (5845 очков). Лидирует серб Новак Джокович (7595 очков). Вторым в рейтинге идет испанец Карлос Алькарас (7175 очков).