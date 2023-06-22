Медведев похвалил швейцарского теннисиста

"Мне так нелегко играть на траве… Можно провести идеальный матч и проиграть его на двух тай-брейках, так что для меня это немного странно. Лучшие игроки, такие как Роджер [Федерер], с одной стороны могут показаться инопланетянами, а с другой ты пытаешься понять, как они играют на таком покрытии, где временами непросто победить кого бы то ни было, и завоевывают столько титулов — Уимблдон, Галле, не важно. Это просто потрясающе, и я стараюсь смотреть за такими игроками", - заявил Медведев.