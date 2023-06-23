Андрей Рублёв — Янник Ханфман: онлайн-трансляция матча второго круга в Галле

Продолжается подготовка к Уимблдону, до которого совсем мало времени. Один из последних турниров в мужском одиночном разряде проходит в немецком Галле, где начинается стадия четвертьфинала. Одна из наиболее интересных встреч состоится 23 июня – Андрей Рублёв сразится с нидерландцем Таллоном Грикспором. Ориентировочное время начала матча в 18:30 мск.

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Российский теннисист проводит очень ровный сезон. Андрей Рублёв уже принял участие в 15 турнирах, в которых лишь трижды не смог добраться минимум до третьего круга. Он хорошо показал себя на Открытом чемпионате Австралии, где в четвертьфинале уступил лишь Новаку Джоковичу. Добрался до финала в Дубае, но не смог ничего поделать с Даниилом Медведевым. Однако победил на турнире в Монте-Карло. Периодически у седьмой ракетки мира возникают сложности по ходу матчей и даже в Галле это проявлялось – с китайцем У Ибином он выиграл в трёх сетах, а с немцем Янником Ханфманом довёл тай-брейка. И всё же Андрей находится в хорошей форме, справляясь в нужный момент.

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Таллон Грикспор, занимающий 29 место общего рейтинга, соперник отнюдь не простой. Да, до лета лучшим достижением нидерландца был полуфинал турнира в Роттердаме, в котором он в упорной борьбе уступил Яннику Синнеру. Тем не менее сейчас у него за плечами победа в Хертонгенбосхе и рекордная победная серия – она насчитывает уже семь матчей. По большому счёту Грикспор сейчас находится на пике своих возможностей. Он достаточно универсален, поэтому хорошо чувствует себя на любом покрытии, однако агрессивный стиль игры подходит именно для травы. На пути в четвертьфиналу Таллон обыграл Хуберта Хуркача и намерен преподнести ещё одну сенсацию.

Андрей Рублёв – Таллон Грикспор: история личных встреч

До сих пор эти теннисисты пересекались всего один раз. Было это в нынешнем сезоне в Дохе – Андрей Рублёв не без труда, но убедительно по счёту вырвал победу (6:1, 1:6, 7:6).

Анализ и прогноз на матч Андрей Рублёв – Таллон Грикспор:

В этом матче не так много интриги по результату. Андрей Рублёв сильнее своего соперника по большинству параметров, но вот потеря концентрации – то, что до сих пор не позволяет россиянину уверенно побеждать. В трёх последних встречах он неизменно отдавал минимум девять геймов, доводил до тай-брейков и проваливал целый сет. Рублёв умеет собираться в ответственный период, однако всякий раз заставляет понервничать своих болельщиков.

Не избежать этого и теперь. Таллон Грикспор в июне поймал кураж – он выиграл турнир в Хертонгенбосхе, одержал семь побед подряд и всегда проявлял себя в последнем сете. Даже в единственном очном матче с Рублёвым нидерландец не сдался без боя. Поэтому предположим, что игра снова затянется – рассмотрим победу россиянина и тотал геймов больше 22.5 с коэффициентом 2.57 в БК «Марафон».

Андрей Рублёв – Таллон Грикспор: ставка на матч