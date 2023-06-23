Карен Хачанов снялся с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов , 11-я ракетка мира, снялся с Уимблдона. Причины этого решения пока неизвестны. Вместо него в основную сетку турнира «Большого шлема» войдёт аргентинец Хуан Мануэль Серундоло.

В 2021 году Карен Хачанов выходил в четвертьфинал Уимблдона, где в упорной борьбе в пяти сетах уступил специалисту в игре на траве, канадцу Денису Шаповалову. В прошлом сезоне спортсмен, как и все представители России и Беларуси, не был допущен на турнир.