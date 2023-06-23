Стала известна причина снятия Хачанова с Уимблдона

Стала известна причина снятия россиянина Карена Хачанова, 11-й ракетки мира и четвертьфиналиста Уимблдона в 2021 году, с турнира. Ей стал стрессовый перелом — травма, вызванная постоянной нагрузкой на определённую часть тела.

Конкретные детали травмы пока неизвестны. Однако Хачанов сообщал, что испытывал проблемы с ногой по ходу матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» с Новаком Джоковичем. Ранее спортсмен также называл сложности с физической формой причиной своего снятия с травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).