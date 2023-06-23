Итальянец Синнер не смог доиграть матч с Бубликом

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 48-я ракетка мира, вышел в полуфинал травяного турнира ATP-500, проходящего в Галле (Германия), после снятия с соревнований соперника спортсмена, итальянца Янника Синнера (9), по ходу второго сета матча 1/4 финала. После первого сета матча итальянский теннисист брал медицинский тайм-аут. Встреча была остановлена при счёте 7:5, 2:0.

© Чемпионат.com

Теннисисты провели на корте 52 минуты. Александр Бублик за это время выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта и допустил одну двойную ошибку. На счету Янника Синнера две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт и две двойные ошибки.