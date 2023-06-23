Тренер Турсунов рассказал о прекращении работы с Александровой

Тренер, а в прошлом российский теннисист Дмитрий Турсунов рассказал о прекращении работы с 22 й ракеткой мира Екатериной Александровой.

© Матч ТВ

— Вы сейчас работаете с Александровой?

Видео дня

— Нет, мы договаривались на два турнира — на Рим и «Ролан Гаррос». Как планировали, так и отработали.

— Почему именно так?

— Не знаю. Они так предложили, я согласился. Если есть желание игрока работать дальше, то идtт обсуждение, на каких условиях продолжать. Такой формат логичнее назвать консультацией, чем совместной работой.

— У вас была какая то конкретная зона ответственности?

— Это правильно рассматривать как консультацию. Многие нанимают тренера, чтобы он просто подавал мячи и создавал атмосферу. Кто то для того, чтобы он контролировал всё от «А» до «Я». Есть какие то промежуточные варианты, например, взгляд со стороны. Своего рода тренер на час. Это тоже практикуется. В какой то момент была мода на бывших элитных игроков, которые работали с действующими игроками в качестве второго тренера.

— Что то можно сделать за один два турнира?

— Здесь зависит многое от самого игрока, насколько он открыт к изменениям. Кто то быстро схватывает, кого то не уговоришь. Бывает, что информация правильная, но игрок не готов её слышать или не согласен с ней, или слишком много мыслей о результате, и изменения не «в тему». Можно что то по тактике улучшить, какие то вещи залатать, но понятно, что тренер — не волшебник, не может за 30 минут внести какие то кардинальные изменения. Это мой первый опыт в формате консультации в период турниров. Хотя какие то сдвиги в направлении работы есть, так же, как и осознание Катей некоторых моментов по ее игре. Но, конечно, с ее потенциалом хотелось бы сделать конфетку.

— Вам понравилось?

— Тяжеловато. Ты не можешь полноценно делать какие то вещи, потому что сталкиваешься с психологической стороной игрока в период турниров. Изменения могут повлиять на результат, а гарантии не дашь. Ты как тренер должен держать себя в узде. Если в нормальном формате ты как тренер ответственен за результат, то в коротком промежутке ты большинство происходящего не контролируешь и не можешь диктовать, что нужно менять. Здесь игрок либо с тобой соглашается, либо нет. Но ты уже заложник внутреннего состояния игрока, и у тебя нет каких то рычагов.

— Получается, не понравилось?

— Работа в таком формате не такая плодотворная, как в долгосрочном варианте. Мне нравится, когда моё видение и видение игрока совпадает. Но сейчас этого не происходит, поэтому делаю, что могу, в моменте.

— В чем причины вашего расставания с Белиндой Бенчич в апреле? Оно связано с политикой?

— Нет. Конечно, не могу залезть в чужую голову, но сомневаюсь. О внутренней кухне с Бенчич не могу говорить по условиям контракта, — приводит слова Турсунова Metaratings.ru.