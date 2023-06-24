Потапова не сумела выйти в финал турнира в Бирмингеме

Сегодня, 24 июня, на центральном корте стадиона «Эджбастон Прайери Клуб» состоялся полуфинальный матч турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) между 21-й ракеткой планеты Анастасией Потаповой и представительницей Латвии Еленой Остапенко . Российская теннисистка уступила – 7:5, 2:6, 4:6.

Встреча продлилась 2 часа 8 минут. За это время Потапова трижды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Остапенко три эйса, три ошибки при подаче и пять успешно использованных брейк-пойнтов из девяти.