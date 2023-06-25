Андрей Рублёв проиграл Александру Бублику в финале турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в финальном матче травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) с представителем Казахстана Александром Бубликом. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу казахстанского спортсмена.

Матч продлился 1 час 35 минут. Рублёв 11 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Бублика 19 эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.