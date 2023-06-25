Штраф организаторам Уимблдона за недопуск россиян уменьшили до $500 тыс.

Руководства Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) уменьшили штраф организаторам Уимблдона - Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета (AELTC) - за недопуск россиян и белорусов к участию в турнире Большого шлема в 2022 году до $500 тыс. Об этом в воскресенье сообщает вещательная корпорация BBC.

Изначально штраф организаторам составлял $1 млн. Также ATP отказалась от идеи исключить LTA из списка членов организации и восстановила их в праве голоса.

Уимблдон в 2022 году проходил с 27 июня по 10 июля, организаторы турнира приняли решение не допускать к участию в соревнованиях на территории страны теннисистов из России и Белоруссии. После этого ATP и WTA выступили с критикой этого решения, а 20 мая сообщили, что Уимблдон в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков. ATP также сообщила, что очки, заработанные теннисистами на Уимблдоне в прошлом году, не будут заморожены, а спишутся согласно регламенту ассоциации. С критикой решения о недопуске россиян и белорусов выступил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, назвавший решение организаторов Уимблдона запретить российским и белорусским теннисистам участвовать в турнире политическим и противоречащим принципам честных соревнований.