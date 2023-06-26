Кудерметова поднялась на 12-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации

Россиянка Вероника Кудерметова поднялась на одну строчку и теперь занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

На прошедшей неделе Кудерметова дошла до четвертьфинала турнира в Берлине, где должна была сыграть с соотечественницей Екатериной Александровой, но снялась с матча. Александрова, поднявшаяся в рейтинге с 22-го на 21-е место, уступила в полуфинале представительнице Чехии Петре Квитовой.