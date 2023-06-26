Кудерметова поднялась на 12-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации
Россиянка Вероника Кудерметова поднялась на одну строчку и теперь занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.
На прошедшей неделе Кудерметова дошла до четвертьфинала турнира в Берлине, где должна была сыграть с соотечественницей Екатериной Александровой, но снялась с матча. Александрова, поднявшаяся в рейтинге с 22-го на 21-е место, уступила в полуфинале представительнице Чехии Петре Квитовой.
Лидером рейтинга остается польская теннисистка Ига Свёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - представительница Казахстана Елена Рыбакина. Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-е место.
В обновленном рейтинге WTA Варвара Грачева представляет Францию. 5 июня французская газета L'Equipe ("Экип") сообщила, что Грачева завершила процесс получения гражданства Франции. Теннисистка занимает 43-ю строчку рейтинга.
В первую сотню рейтинга WTA из россиянок также вошли Людмила Самсонова (15-е место), Анастасия Потапова (22), Анна Блинкова (39), Анна Калинская (57), Элина Аванесян (64), Камилла Рахимова (70) и Диана Шнайдер (98).