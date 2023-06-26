Медведев опустился на третье место в Чемпионской гонке ATP

Не слишком удачное выступление россиянина Даниила Медведева на травяных турнирах отразилось на его позициях в Чемпионской гонке ATP. Он опустился на третье место после того, как испанец Карлос Алькарас накануне выиграл турнир в Лондоне (Великобритания). Лидирует серб Новак Джокович.

© ATP

Медведев на турнире в Галле (Германия) дошёл до четвертьфинала, где проиграл неудобному для себя испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Ранее Даниил уступил в первом же круге на соревнованиях в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В конце сезона восемь лучших теннисистов сыграют на Итоговом турнире. Его действующим победителем является Джокович. Алькарас не смог принять участия из-за травмы.

Шестое место занимает Андрей Рублёв, который поднялся на одну позицию. Карен Хачанов – 10-й.