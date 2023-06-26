Сафиуллин вышел в 1/8 финала турнира на Мальорке

94-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), обыграв в матче первого круга представителя Иордании Абедалла Шейлбаха (240-й в рейтинге ATP). Ранее он успешно прошёл квалификацию.

Игра завершилась уверенной победой российского теннисиста в двух сетах со счётом 6:1, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Сафиуллин четыре раза одал навылет, дпустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника три эйса, четыре дойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.