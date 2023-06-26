Теннисист Котов взял реванш у обидчика по квалификации

116-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в 1/8 финала травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), обыграв в матче первого круга представителя Австралии Ли Ту (240-й в рейтинге ATP).

Отдельно стоит отметить, что ранее Котов и Ли Ту уже успели сыграть между собой в финале квалификации — тогда россиянин проиграл, но попал в основную сетку в качестве лаки-лузера. Также сегодня, 26 июня, стало известно, что Котов снялся с квалификации Уимблдона из-за проблем с визой.