23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях забавный пост о свей подготовке к травяному сезону.

На своей странице в социальных сетях победитель «Ролан Гаррос»—2023 выложил видео, на котором он катается на качелях на фоне большой травяной лужайки.

Напомним, после победы на Открытом чемпионате Франции 2023 года, Новак Джокович не провёл ни одного турнира на травяном покрытии. Основные соревнования Уимблдона—2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Сербский теннисист является семикратным чемпионом и действующим победителем английского мэйджора.