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Организаторы Уимблдона ужесточили требования к россиянам

Организаторы Уимблдона ужесточили требования допуска российских и белорусских теннисистов к участию в турнире, им необходимо предоставить доказательство расторжения спонсорских контрактов с компаниями, попавшими под западные санкции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на BBC.

Организаторы Уимблдона ужесточили требования к россиянам
© globallookpress.com

Отмечается, что данная мера была введена под давлением правительства Великобритании в мае.

Организаторы Уимблдона объявили о допуске спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе до турнира в конце марта. Также им требовалось подписать декларацию, запрещающую высказываться в поддержку СВО на Украине и получать финансирование от своих стран, в том числе и компаний, которые находятся под управлением или контролем этих государств.

Уимблдон пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля.

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