Организаторы Уимблдона ужесточили требования к россиянам

Организаторы Уимблдона ужесточили требования допуска российских и белорусских теннисистов к участию в турнире, им необходимо предоставить доказательство расторжения спонсорских контрактов с компаниями, попавшими под западные санкции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на BBC.

Организаторы Уимблдона объявили о допуске спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе до турнира в конце марта. Также им требовалось подписать декларацию, запрещающую высказываться в поддержку СВО на Украине и получать финансирование от своих стран, в том числе и компаний, которые находятся под управлением или контролем этих государств.