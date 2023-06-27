Маррей ответил на вопрос о завершении карьеры

«Если у меня будет серьёзная травма или что-то случится с металлическим бедром, то на этом я закончу. Не пытался вернуться после еще одной операции. Я знаю, что это не будет продолжаться вечно, но у меня есть идея, когда хотел бы закончить, и это не Уимблдон в этом году», — цитирует британца Sky Sports.