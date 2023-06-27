Маррей ответил на вопрос о завершении карьеры

Маррей не собирается завершать карьеру на Уимблдоне
Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей рассказал, что в ближайшее время не собирается завершать карьеру. Следующим его турниром будет Уимблдон.
«Если у меня будет серьёзная травма или что-то случится с металлическим бедром, то на этом я закончу. Не пытался вернуться после еще одной операции. Я знаю, что это не будет продолжаться вечно, но у меня есть идея, когда хотел бы закончить, и это не Уимблдон в этом году», — цитирует британца Sky Sports.
Маррей – трёхкратный победитель турниров «Большого шлема». Он дважды выигрывал Уимблдон и один раз становился лучшим на US Open. Также он является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде.
Бывшая первая ракетка мира занимает 39-е место в рейтинге ATP.