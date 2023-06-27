Соболенко обвинила в травле тренера украинской теннисистки

«Однажды тренер украинской теннисистки со смехом сказал мне: «Я рад, что ты проиграла». Я плакала как ребенок, а он шел за мной и кричал. Я чувствовала на себе вину за то, что не совершала», — сказала вторая ракетка мира, не называя фамилии украинской теннисистки и ее тренера.