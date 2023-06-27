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Белоруска Соболенко призналась, что плакала из-за конфликта с украинским тренером

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о травле со стороны украинского тренера, который надсмехался над ней из-за проигрыша на турнире, сообщает L'Équipe.

Соболенко обвинила в травле тренера украинской теннисистки
© РИА Новости

«Однажды тренер украинской теннисистки со смехом сказал мне: «Я рад, что ты проиграла». Я плакала как ребенок, а он шел за мной и кричал. Я чувствовала на себе вину за то, что не совершала», — сказала вторая ракетка мира, не называя фамилии украинской теннисистки и ее тренера.

Украинская теннисистка Леся Цуренко ранее заявила, что Женская теннисная ассоциация (WTA) начала расследование в отношении ее тренера Никиты Власова.

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«Единственного человека, который выступил в мою защиту в этом инциденте с главой WTA, решили просто убрать. Я чувствую, что таким образом WTA пытается давить на меня», — заявила Цуренко, которая в марте отказалась выйти на матч против Соболенко из-за якобы возникшей панической атаки.

Ранее в Федерации тенниса России (ФТР) рассказали о ситуации с британскими визами для россиян для участия в Уимблдоне.

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