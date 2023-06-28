Теннисист Карен Хачанов высказался об отношении к россиянам в туре

Российский теннисист Карен Хачанов признался «РГ», что у него нет проблем с другими спортсменами в ATP туре из за политической ситуации.

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Ранее организаторы Уимблдона назвали условия допуска российских теннисистов на соревнования в нейтральном статусе, отметив, что они должны подписать специальную декларацию. В прошлом году организаторы турнира Большого шлема в Великобритании не допустили россиян до соревнований.

— Как восприняли прошлогоднюю ситуацию с недопуском на Уимблдон? Можете рассказать об условиях участия в этом году? Была ли декларация о нейтралитете?

— Все знают, что англичане одними из первых ввели ограничения. Это было их решение, и мы ничего не могли поделать. Теперь нас допустили. Если честно, не помню, какие именно прописаны правила. Ты подписываешь бумагу для участия в турнире. Нам дали зеленый свет. Все то же самое, как и на других соревнованиях, просто англичане захотели все задокументировать.

— Какое отношение в туре к россиянам в связи с ситуацией?

— У меня никаких проблем ни с кем нет. Мы как играли, так и продолжаем это делать. Нас допускали с самого начала. Вообще ничто не должно сказываться на отношении к спортсменам. Это мое мнение.

— Есть ощущение, что девушкам больше достается, так как матчи против украинок и отказ от рукопожатия все время провоцируют журналистов и накаляют обстановку в целом?

— Опять же — это их решение. Я же не играю против них. По отношению ко мне ничего такого нет. Говорю в данном случае только за себя.

Хачанов в этом году пропустит Уимблдон из за стрессового перелома, россиянина заменит Франсиско Черундоло из Аргентины.