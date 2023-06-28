Пять россиянок и две белоруски вошли в список сеяных теннисисток Уимблдона

Возглавили посев первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко: это означает, что сыграть друг с другом они смогут, только если доберутся до финала соревнований. Помимо Соболенко, в посев под 19-м номером вошла ещё одна белорусская теннисистка — Виктория Азаренко.