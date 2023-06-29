Кори Гауфф высказалась о смягчении дресс-кода на Уимблдоне

«Я полностью поддерживаю это решение. Это огромное облегчение для нас. У меня были месячные в прошлом году во время Уимблдона, и это очень напрягало. Конечно, у нас есть нижнее бельё для менструации и другие приспособления, которые помогают, но страх в глубине души всегда сохраняется. Думаю, это поможет девушкам в борьбе со стрессом. Очень рада, что обсуждение этой проблемы завершилось таким образом. Это сделает турнир гораздо менее напряжённым для теннисисток», — приводит слова Гауфф Sky Sports.