Россиянка Калинская получила травму на Уимблдоне

24-летняя Калинская находится на 57-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. У неё нет побед в соревнованиях «Большого шлема». В 2016 году она выиграла юниорский турнир Australian Open в парном разряде.

Основная сетка Уимблдона пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне. В этом году российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в нём в нейтральном статусе. В прошлом году их не допустили до соревнований. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили турнир рейтинговых очков.