Теннисистка Касаткина поддержала Гарсию, травма которой вывела ее в полуфинал в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что сожалеет о травме своей соперницы по четвертьфиналу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне, приведшей к автоматическому выходу россиянки в полуфинал соревнований, сообщает официальный сайт WTA.

"Всегда грустно, когда кто-то получает травму - особенно перед турниром Большого шлема. Желаю Каролине скорейшего выздоровления. Конечно, это не лучший способ выйти в следующий круг", - сказала Касаткина.

В матче с Гарсией Касаткина выиграла первый счет с результатом 6:2, а во втором вела со счетом 2:1, но соперница приняла решение сняться с турнира из-за травмы правого плеча. Пока неизвестно, насколько серьезно повреждение француженки и сыграет ли она на Уимблдоне, который стартует 3 июля.