Теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала возвращение в тур

«За последние три года вне игры я смогла наверстать упущенное время с семьей, стала мамой двоих прекрасных детей, за которых я невероятно благодарна. Но у меня еще есть цели, которых я хотела бы добиться.



Я хочу показать своим детям, что можно идти за мечтой, несмотря на возраст и статус. Мы всей семьей решили, что настало это время. Я возвращаюсь в теннис и очень этого жду!» – написала Возняцки в твиттере.