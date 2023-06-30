Даниил Медведев во время тренировки на Уимблдоне мог получить травму
Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев находится в Лондоне (Великобритания), где продолжает активную подготовку к старту в Уимблдоне-2023.
Накануне, 29 июня, 27-летний россиянин проводил официальную тренировку на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. В какой-то момент занятия объективы аккредитованных фотографов запечатлели тревожный момент — Медведев с гримасой боли держался за колено.
В настоящий момент неизвестно, какое влияние этот инцидент окажет на состояние россиянина. Официального заявление от самого теннисиста или его команды не поступало.
Лучшим выступлением Даниила Медведева на Уимблдоне является выход в 4-й раунд (1/8 финала) турнира в 2021 году.