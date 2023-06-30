Медведев во время тренировки на Уимблдоне мог получить травму

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев находится в Лондоне (Великобритания), где продолжает активную подготовку к старту в Уимблдоне-2023.

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Накануне, 29 июня, 27-летний россиянин проводил официальную тренировку на кортах Всеанглийского клуба лаун⁠-⁠тенниса и крокета. В какой-то момент занятия объективы аккредитованных фотографов запечатлели тревожный момент — Медведев с гримасой боли держался за колено.

В настоящий момент неизвестно, какое влияние этот инцидент окажет на состояние россиянина. Официального заявление от самого теннисиста или его команды не поступало.