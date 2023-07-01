Даниил Медведев назвал величайшего теннисиста в истории

«У Джоковича не бывает плохих дней? Наверное, бывают, как и у всех. Даже в плохие дни ему удается обыгрывать соперников. Я не знаю, как он это делает. Вот почему для меня он величайший игрок в истории тенниса», — сказал Медведев.