Арина Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на Уимблдоне

«Прежде чем мы продолжим, я должна сказать, что я не буду говорить о политике. Я здесь, чтобы говорить про теннис. Если у вас есть какие-то политические вопросы, вы можете обратиться к WTA. Они могут предоставить вам расшифровки моих ответов с предыдущих турниров», — сказала теннисистка.