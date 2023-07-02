Daily Express назвал Екатерину Александрову тёмной лошадкой Уимблдона

«Россиянка обыграла ряд серьёзных соперников, но она является одним из аутсайдеров Уимблдона, несмотря на три выигранных турнира WTA за последний год. Александрова занимает 21-е место в мировом рейтинге и никогда не проходила дальше второго круга Уимблдона. Но это может быть её год для того, чтобы произвести впечатление», — говорится в материале издания.