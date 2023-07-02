Руне прервал тренировку в преддверии Уимблдона из-за проблем со здоровьем

Хольгер Руне прервал тренировку в преддверии Уимблдона из-за проблем со спиной
Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне испытывает проблемы со спиной в преддверии Уимблдона-2023, сообщает Jyllands-Posten.
По информации источника, спортсмен прервал одну из последних тренировок накануне старта турнира из-за боли в спине. Сообщается, что Руне проходит курс физиотерапии. Неизвестно, помешают ли проблемы со здоровьем Руне принять участие в предстоящих соревнованиях.
Напомним, Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания). В матче первого круга соревнований Руне сыграет с британским спортсменом Джорджем Лоффагеном. Встреча запланирована на 4 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является 23-крйтный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.
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