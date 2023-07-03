На Уимблдоне усилили меры безопасности, чтобы помешать экоактивистам

Организаторы Уимблдона ужесточили меры безопасности, чтобы ограничить деятельность экоактивистов, сообщила исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон.
Люди, стоявшие в очереди, чтобы попасть на матчи турнира в понедельник, вынуждены были ждать дольше, у зрителей забирали, в частности, дезодорант в виде спрея.
— Конечно, мы учли то, что видели на других турнирах, поэтому меры безопасности были усилены в различных местах на территории клуба.
Мы действительно уверены в мерах, которые приняли, но я думаю, как мы видели на других спортивных мероприятиях, мы не можем ничего гарантировать. Мы абсолютно убеждены, что принятые нами меры являются правильными.
У нас досмотр багажа у всех ворот, а также выборочный личный досмотр у ворот. Мы сделаем это на основе разведывательных данных, так что будет несколько обысков. Каждый год частью наших мероприятий по обеспечению безопасности является группа так называемых инспекторов по поведенческому анализу, — приводит слова Болтона Evening Standard.
Ранее активисты движения Just Stop Oil провели акции на чемпионате мира по снукеру, матче по крикету, финале чемпионата Англии по регби. Обычно они распыляют оранжевый порошок.
Уимблдон проходит с 3 по 16 июля.