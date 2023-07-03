На Уимблдоне усилили меры безопасности, чтобы помешать экоактивистам

— Конечно, мы учли то, что видели на других турнирах, поэтому меры безопасности были усилены в различных местах на территории клуба.



Мы действительно уверены в мерах, которые приняли, но я думаю, как мы видели на других спортивных мероприятиях, мы не можем ничего гарантировать. Мы абсолютно убеждены, что принятые нами меры являются правильными.



У нас досмотр багажа у всех ворот, а также выборочный личный досмотр у ворот. Мы сделаем это на основе разведывательных данных, так что будет несколько обысков. Каждый год частью наших мероприятий по обеспечению безопасности является группа так называемых инспекторов по поведенческому анализу, — приводит слова Болтона Evening Standard.