Двукратный чемпион Уимблдона допустил срыв матчей турнира

«Считаю, что вероятность, что что-то произойдет, достаточно большая. Не знаю, сколько раз кто-то выбегал на корт, когда я играл. Возможно, это было один раз. Не уверен, что чаще. Могу представить, что что-то случится. Согласен с причинами (недовольства), но не с тем, как активисты выражают свое мнение по ним. Возможно, следует сделать что-то другое вместо того, чтобы выбегать на корт», — сказал двукратный чемпион Уимблдона.