Двукратный чемпион Уимблдона допустил срыв матчей турнира

Британский теннисист Энди Маррей допустил, что матчи Уимблдона-2023 могут быть сорваны активистами из экологического движения Just Stop Oil. Его слова приводит The Guardian.
«Считаю, что вероятность, что что-то произойдет, достаточно большая. Не знаю, сколько раз кто-то выбегал на корт, когда я играл. Возможно, это было один раз. Не уверен, что чаще. Могу представить, что что-то случится. Согласен с причинами (недовольства), но не с тем, как активисты выражают свое мнение по ним. Возможно, следует сделать что-то другое вместо того, чтобы выбегать на корт», — сказал двукратный чемпион Уимблдона.
Активисты движения Just Stop Oil выступают за прекращение добычи нефти и газа. В апреле они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. В мае прервали финал чемпионата Англии по регби, который прошел в Лондоне.
Уимблдон-2023 стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы допущены на турнир в нейтральном статусе. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне из-за проведения СВО на территории Украины.
Сайт «Би-би-си» сообщал, что спортсменам из этих стран также пришлось предоставить доказательства отказа от спонсорской поддержки компаний, попавших под британские санкции.