Россиянка Касаткина о пропуске Уимблдона-2022: было сложно, но они не могут делать исключений

"Это было сложно, но, честно говоря, я была просто благодарна, что мы смогли играть во всех других турнирах WTA. Это сложно, потому что вы чувствуете, что вас наказывают за то, чего вы не делали, и с чем не согласны. Однако, они не могут делать исключений", - сказала Касаткина.