Россиянка Касаткина о пропуске Уимблдона-2022: было сложно, но они не могут делать исключений
Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что ей сложно дался период отстранения отечественных спортсменов от Уимблдона в 2022 году. Ее слова приводит Tennis.com.
"Это было сложно, но, честно говоря, я была просто благодарна, что мы смогли играть во всех других турнирах WTA. Это сложно, потому что вы чувствуете, что вас наказывают за то, чего вы не делали, и с чем не согласны. Однако, они не могут делать исключений", - сказала Касаткина.
В этом году Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. 3 июля Касаткина сыграет с американкой Кэролайн Доулхайд. Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022.
В этом году они были возвращены. В 2022 году победителями Уимблдона стали Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия).