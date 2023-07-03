Медведев поделился ожиданиями от старта Уимблдона

«Сейчас Уимблдон — мой худший «Шлем» в плане результатов, я не проходил дальше четвертого круга. Хочу это улучшить, хорошо сыграть. У меня большие цели на этот сезон. С нетерпением жду начала турнира, потому что первые два «Шлема» сезона прошли не так, как я ожидал. Так бывает. Поэтому я еще серьезнее настроен на Уимблдон. Мне кажется, я могу хорошо играть на траве. В прошлом году у меня было два финала на трех турнирах. Нужно поймать ритм. Это последний турнир, на котором я могу это сделать», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.