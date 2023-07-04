Соболенко начала Уимблдон с победы над Удварди
Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» посеянная второй Соболенко обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
Соболенко восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Удварди не выполнила ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и не использовала две возможности взять подачу соперницы.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Панна Удварди в первом круге Уимблдона.
За выход в третий круг Уимблдона Соболенко сыграет с победительницей матча между бывшей россиянкой Вавварой Грачёвой, не так давно начавшей выступать под флагом Франции, и итальянкой Камилой Джорджи.