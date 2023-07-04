Соболенко начала Уимблдон с победы над Удварди

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» посеянная второй Соболенко обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

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Соболенко восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Удварди не выполнила ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и не использовала две возможности взять подачу соперницы.