Камельзон оценил шансы российских теннисистов на Уимблдоне

— Уимблдон — турнир особого значения! Самый сложный Большой шлем из всех четырех, потому что проводится на траве. Приспособиться к этому покрытию гораздо сложнее, чем ко всем остальным.



Сложно сейчас выделить кого то фаворитом — всё очень непредсказуемо. Нам стоит ждать сюрпризов по ходу всего турнира. Могу с уверенностью сказать, что все российские теннисисты полностью готовы к Уимблдону. У всех есть шансы на успех! Готовность Медведева? Сложно сказать. Я не видел его матчи на прошлых травяных турнирах. Многое будет зависеть от стартовых игр. Очень важно уверенно вкатиться в первую неделю, — сказал Камельзон «Чемпионату».