Рахимова проиграла в тяжелейшем матче первого круга на Уимблдоне

72-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова уступила в тяжелейшем стартовом матче первого круга Уимблдона-2023 представительнице Испании Кристине Бушкэ (78-я в рейтинге WTA).

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Игра завершилась победой испанской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

Общая продолжительность матча составила 2 часа 46 минут. Рахимова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету испанской теннисистки шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В матче второго круга травяного турнира Кристина Бушкэ сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, которая в первой игре в трёх сетах обыграла свою соотечественницу Лорен Дэвис — 6:2, 6:7 (8:10), 6:3.