Кудерметова рассказала об игнорировании со стороны украинских теннисисток
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свои отношения с украинскими теннисистками.
Сегодня, 3 июля, журналист спросил Кудерметову о ее взаимодействиях с украинками за пределами корта. Модератор попросил задавать вопросы, которые касаются исключительно тенниса, но россиянка все же приняла решение ответить.
«Ладно, я отвечу. Я с ними здороваюсь. Некоторые отвечают, некоторые — нет», — заявила Кудерметова на пресс-конференции.
Кудерметова одержала победу в первом раунде Уимблдона. Теннисистка взяла верх над эстонской теннисисткой Кайей Канепи. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4.
Следующей соперницей Кудерметовой станет победитель пары Вондроушова – Стирнс. Игра состоится сегодня и начнется в 16:50 по московскому времени.
Россиянка Кудерметова занимает 12-е место в рейтинге ATP.