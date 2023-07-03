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Кудерметова рассказала об игнорировании со стороны украинских теннисисток

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свои отношения с украинскими теннисистками.

Кудерметова рассказала об игнорировании со стороны украинских теннисисток
© Спорт день за днем

Сегодня, 3 июля, журналист спросил Кудерметову о ее взаимодействиях с украинками за пределами корта. Модератор попросил задавать вопросы, которые касаются исключительно тенниса, но россиянка все же приняла решение ответить.

«Ладно, я отвечу. Я с ними здороваюсь. Некоторые отвечают, некоторые — нет», — заявила Кудерметова на пресс-конференции.

Кудерметова одержала победу в первом раунде Уимблдона. Теннисистка взяла верх над эстонской теннисисткой Кайей Канепи. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победитель пары Вондроушова – Стирнс. Игра состоится сегодня и начнется в 16:50 по московскому времени.

Россиянка Кудерметова занимает 12-е место в рейтинге ATP.