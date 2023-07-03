Рублев и Карацев сыграют друг с другом во втором круге Уимблдона

Российский теннисист Аслан Карацев в понедельник победил француза Люка Ван Аша в матче первого круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 в пользу Карацева, который не получил номера посева на турнире. Ван Аш также выступал без номера посева. Во втором круге россиянин сыграет с соотечественником Андреем Рублевым (7-й номер посева), который ранее в понедельник одолел Макса Пёрселла из Австралии (без номера посева).

Карацеву 29 лет, он занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

19-летний Ван Аш располагается на 75-й позиции в мировом рейтинге. На счету француза нет титулов ATP. Он в третий раз принимал участие в основной сетке турнира Большого шлема, его лучшим результатом является выход во второй круг Roland Garros 2023 года.