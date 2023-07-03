Соболенко рассказала, какой урок вынесла из поражения на «Ролан Гаррос»

«Тяжёлое окончание турнира, очень расстроилась из-за поражения. Но потом мы с командой поговорили, это стало для меня хорошим уроком. Я несколько дней отдохнула и начала готовиться к травяному сезону.



Какой урок вынесла? Что, несмотря ни на что, нельзя сдаваться, нельзя проигрывать легко. Надо стараться что-то делать. Не психовать на корте, понимать — что бы ни случилось, у меня всё равно есть много шансов. Такой был главный урок», — сказала Соболенко на пресс-конференции.