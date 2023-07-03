Джокович вышел во второй круг Уимблдона

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в понедельник обыграл аргентинца Педро Качина в матче первого круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича, посеянного на турнире под вторым номером. Качин выступал без номера посева. Во втором круге серб сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (без номера посева).

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула. Всего сербский теннисист выиграл 94 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Джокович рекордные 389 недель возглавлял мировой рейтинг.

Качину 28 лет, он располагается на 68-й позиции в мировом рейтинге. Спортсмен не побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для аргентинца является выход в третий круг US Open 2022 года.