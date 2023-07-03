«Счастливо улыбаюсь»: Самсонова об общении с украинками на Уимблдоне
Российская теннисистка Людмила Самсонова заявила, что никаких проблем в общении с украинскими спортсменками в раздевалке Уимблдона не испытала. Ее слова приводит «РИА Новости».
«У меня нет никаких проблем с украинскими игроками. Я всегда счастливо улыбаюсь и говорю им "привет". Для меня никаких проблем нет», — сказала Самсонова.
Сегодня, 3 июля, россиянка, получившая 15-й номер, не смогла выйти во второй круг третьего в сезоне турнира Большого шлема. Самсонова уступила румынке Ане Богдан.
Напомним, что в конце марта 2022 года организаторы Уимблдона разрешили российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире в нейтральном статусе.
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