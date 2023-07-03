Феликс Оже-Альяссим проиграл 119-й ракетке мира в первом круге Уимблдона-2023

В матче первого круга Оже-Альяссим (11) проиграл 119-й ракетке мира, американцу Майклу Ммо (LL) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 4:6. Поединок теннисистов продлился 4 часа и 2 минуты. Оже-Альяссим 17 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ммо 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.