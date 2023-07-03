Циципас: Надалю стоил карьеры его распорядок дня, Джокович этого избежал

«У него всё работает как часы! Я обращал внимание на его (Джоковича) распорядок дня и отметил, насколько он профессионал во всём. Нет ничего удивительного в том, что он играет на таком уровне. Я не хочу говорить ничего плохого о Надале, но у него тот распорядок дня, который стоил ему карьеры из-за травм, я знаю, почему так происходит. Новак этого избежал, его диета – самая совершенная из всех, что есть в теннисе, восстановление после матчей – тоже самое продвинутое, поэтому я смотрю на это и пытаюсь внедрить в свой теннис», — приводит слова Циципаса SDNA.