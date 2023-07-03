Украинка Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Уимблдона

Матч прошёл в Лондоне и завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Свитолиной. На данный момент спортсменка занимает 76-е место в рейтинге. При этом Уильямс занимает 558-е место в рейтинге. Она проиграла уже три матча из четырех – возможной причиной низкой результативности Уильямс называют полученную в январе травму, после которой она не выходила на корт пять месяцев.