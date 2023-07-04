Гендиректор Уимблдона высказалась о решении допустить россиян

«Это было трудное решение. Но мы считаем, что оно правильное для соревнований в этом году. Все эти спортсмены соревнуются как нейтральные. Все они подписали декларацию. Всё прошло очень гладко», — приводит слова Болтон Daily Echo.

Напомним, в декабре LTA объявила, что ATP оштрафовала её и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на $ 1 млн за отстранение российских и белорусских атлетов. Также ATP пригрозила исключением турниров LTA из тура, если россияне и белорусы не будут допущены в 2023 году. В марте LTA разрешила россиянам участвовать в своих турнирах в нейтральном статусе, однако спортсмены должны подписать декларацию нейтральности. В конце июня ATP в два раза уменьшила штраф LTA за недопуск россиян и белорусов в 2022 году.