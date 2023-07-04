Алькарас с уверенной победы стартовал на Уимблдоне

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел во второй круг Уимблдона-2023, уверенно обыграв в стартовом матче соревнований представителя Франции Жереми Шарди (542-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой испанского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Алькарас восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету его соперника один эйс, десять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.