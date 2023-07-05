Джокович уверенно обыграл Томпсона и вышел в третий круг Уимблдона

Встреча продлилась 2 часа 27 минут. За это время Томпсон 21 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича восемь эйсов, один успешно использованный брейк-пойнт из четырёх. Новак не допустил ошибок при подаче.