Джокович уверенно обыграл Томпсона и вышел в третий круг Уимблдона

Новак забуксовал лишь во втором сете.
Сегодня, 5 июля, на Уимблдоне состоялся матч второго круга между австралийцем Джорданом Томпсоном и сербом Новаком Джоковичем. Вторая ракетка планеты одержала победу – 6:3, 7:6 (7:4), 7:5.
Встреча продлилась 2 часа 27 минут. За это время Томпсон 21 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича восемь эйсов, один успешно использованный брейк-пойнт из четырёх. Новак не допустил ошибок при подаче.
В третьем круге соперником серба станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Стэн Варвинка (Швейцария).
Напомним, Джокович является действующим обладателем титула. В финале 2022 года он одолел австралийца Ника Кирьоса со счётом 3-1.