Эверт «переименовала» Казахстан во время матча Рыбакиной на Уимблдоне

Эверт неожиданно «переименовала» Казахстан во время матча Елены Рыбакиной на Уимблдоне
Американская теннисистка, победительница 18 турниров «Большого шлема» Крис Эверт неожиданным образом перепутала название Казахстана, когда комментировала матч первого круга Уимблдона, где выступала действующая чемпионка турнира, казахстанка Елена Рыбакина.
Говоря о смене гражданства теннисисткой из Казахстана, Эверт, перепутав название страны с фамилией первой ракетки России, произнесла: «Рыбакина — русская, она играла за Россию, а затем переехала в Касаткину». Второй комментатор сразу же обратил внимание на оговорку, а Эверт признала ошибку и извинилась.
Дарья Касаткина не осталась в стороне от этого забавного случая. Она написала в социальной сети: «Они только что создали новую страну».
Однако болельщикам очень понравилось это неожиданное переименование. Они оставили множество смешных комментариев: «Как можно въехать и подать заявку на получение гражданства?», «День основания страны Касаткиной. Мы должны отпраздновать!», «Время написать конституцию Касаткистана!»